3 projets étonnants, écologiques et durables à Lisbonne !

PermaFungi, le producteur de champignons - Les Ambassadeurs à Bruxelles Tour & Taxis (15/27) -... PermaFungi est une coopérative à finalité sociale qui se base sur une innovation majeure : produire des champignons à partir du marc de café ! Le marc de café est un effet un substrat idéal pour la culture des pleurotes mais c'est aussi et surtout un déchet qui est en quantité abondante à Bruxelles. Depuis l’été 2014, la coopérative s'est installée sur le site même de Tour et Taxis, à Bruxelles. Jean-Philippe Watteyne nous fait découvrir cette champignonnière dans les sous-sols de Tour et Taxis !