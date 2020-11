"La nature est belle, elle nous donne du plaisir et nous aide surtout à garder la santé" ! Voici ce qu’on retient de ce confinement qui a fait des forêts notre bulle d’oxygène hebdomadaire. Après le Munsterbos en province du Limbourg, cette semaine Grandeur nature vous emmène dans la forêt de Meerdael, à cheval entre le brabant flamand et le brabant wallon. Sur les petits sentiers au milieu des bois, nous avons croisé la route d’Hélène Stolear, herboriste tisanière et animatrice nature qui travaille comme indépendante à la coopérative Graines de vie. Véritable passionnée de nature, elle s’y connaît bien en plantes sauvages et profite d’ailleurs de ce magasin à ciel ouvert pour récolter ses provisions pour l’hiver. Dans son panier, de l’ortie, de la ronce, la reine-des-prés, de l’aubépine et du noisetier. Souvent très puissantes en termes de bienfait pour la santé, les plantes sauvages n’ont pas toujours bon goût. Pour améliorer ses tisanes, Hélène utilise des plantes aromatiques qu’elle cultive chez elle. On y trouve la menthe, le thym, la verveine, mais également quelques fleurs comme la rose ou la lavante qui ont des propriétés apaisantes.

3 plantes sauvages à déguster en infusion cet hiver - © Tous droits réservés L’occasion pour nous de cibler trois plantes que l’on retrouve quasi en toute saison sur notre territoire : 1. L’Ortie

3 plantes sauvages à déguster en infusion - © Tous droits réservés Vertus thérapeutiques Equilibrante, nourrissante, reminéralisante.

Apporte de la force et de la vitalité à l’organisme.

Protège l’organisme.

Estomac, Intestins, Reins, Vessie, Foie, Rate, Prostate.

Protège la peau, les cheveux.

Anti-inflammatoire général – Douleurs articulaires et tendineuses En infusion Pour préparer une infusion d’ortie vous mettrez 2 à 3 cuillerées à café de plante sèche dans une tasse d’eau bouillante que vous laisserez infuser 10 à 15 minutes.

2. L’aubépine

3 plantes sauvages à déguster en infusion - © guy-ozenne - Getty Images/iStockphoto 3 plantes sauvages à déguster en infusion - © Tous droits réservés Vertus thérapeutiques Tonique du cœur et antispasmodique

Tension artérielle

Maux de gorge

Troubles du sommeil En infusion Les fleurs et boutons d’aubépine sont le plus souvent utilisés, mais il est possible de profiter des feuilles et des fruits en infusion. L’aubépine est à prendre en infusion à raison d’une à deux cuillérées à café de fleurs ou feuilles sèches dans une tasse d’eau à 90°. Laisser infuser à couvert 10-15 minutes. A consommer avec modération car un surdosage peut entraîner des troubles de digestion ou de la bradycardie.

3. La reine-des-prés

3 plantes sauvages à déguster en infusion - © Tous droits réservés Vertus thérapeutiques Calme les douleurs articulaires, rhumatismes, tendinites, dentaires,

Soulage les maux de tête à caractère passager.

Bénéfique pour le traitement du rhume. En infusion Pour une tisane Reine-Des-Prés à base de fleurs séchées : jusqu’à 1 à 2 cuillères à soupe, infusées dans 250 ml d’eau à 90°, jusqu’à trois fois par jour.

Comment déguster sa tisane Pour votre tisane à base de plantes fraîches ou séchées, il est important de conserver au maximum les propriétés de vos plantes. Utiliser de l’eau à 90° pour ne pas brûler les feuilles

Couvrir le contenant car la majorité des propriétés sont volatiles.

Infuser pendant 10 minutes

Déguster sans vous brûler pour booster votre immunité Comment sécher les plantes ? Le séchage permet de conserver la plante et ses bienfaits plus longtemps. Pour cela, il faut les étaler à plat sur du papier absorbant et les placer dans une pièce sombre. Pour éviter toute pourriture, la pièce doit être régulièrement aérée. Une fois le séchage terminé, vous pouvez conserver les plantes dans du papier kraft, elles pourront se conserver pendant deux ans. Grandeur Nature c’est samedi de 16h à 18h sur Vivacité !