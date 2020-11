Besoin de vous changer les idées et de prendre l’air en forêt ? Et pourquoi pas de l’autre côté de la frontière linguistique, à Genk, dans le Munsterbos ? Réserve naturelle située entre le canal Albert et la ville de Munsterbilzen, le Munsterbos est un espace protégé en Europe dans le cadre de la zone Natura 2000 " Transition Kempen-Haspengouw ". Depuis 2020, le Munsterbos fait partie intégrante du Hoge Kempen, le seul Parc National de Belgique. D’une superficie de 450 ha, on peut s’y promener grâce à deux itinéraires de balade, un de 5 km et l’autre de 9,8 km, incontournables dans la région. A pied ou à vélo, on y découvre une multitude de paysages allant de la bruyère aux forets de conifères en passant par quelques feuillus.

Les forêts de conifères Tout comme dans le reste du Parc National, les conifères ont été plantés à l’époque de l’exploitation des mines de charbon pour répondre à la demande de bois dans la région.

3 paysages à découvrir en balade dans le Munsterbos - © Tous droits réservés Les bruyères Caractérisé par un sol graveleux et sableux, le Munsterbos est également le point de convergence de nombreux ruisseaux ce qui rend le territoire très humide. Un climat idéal pour la bruyère qui offre un spectacle naturel impressionnant.

3 paysages à découvrir en balade dans le Munsterbos - © Tous droits réservés Pour la gestion paysagère et le plus grand plaisir des promeneurs, le Munsterbos abrite des ânes et des shetlands. Leur estomac, plus robuste que chez les autres animaux, leur permet de digérer une grande variété d’herbes et de plantes.

3 paysages à découvrir en balade dans le Munsterbos - © Tous droits réservés Les feuillus On y retrouve toute sorte de feuillus comme le hêtre ou le chêne. Malheureusement, beaucoup d’espèces ont été plantées pour les besoins industriels comme le cerisier d’Amérique ou le chêne rouge. Certaines sont invasives, d’autres prennent trop de place et ne permettent pas à la flore locale de pousser. C’est pourquoi, une gestion du territoire est prise en charge par des agents qualifiés qui tentent chaque année de préserver la faune et la flore locale.

3 paysages à découvrir en balade dans le Munsterbos - © Tous droits réservés