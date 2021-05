3 belles idées de balade à My

Il faut venir à My. C'est tout petit, comme son nom. C'est charmant. Et ce n'est pas la centaine d'habitants qui dira le contraire. Ici, les ruelles sont piétonnes et calmes. Pas de café, ni de magasin. Juste une église, une ferme et une école qui date de 1840, toujours en activité.

1. La promenade de la Famenne Envie de marcher en famille dans une région magnifique? Cet itinéraire devrait vous plaire. Neuf kilomètres de sentiers balisés. On démarre de la place centrale de My, l'occasion d'admirer l'arbre remarquable (un tilleul d'une circonférence de quatre mètres) qui s'y trouve, et puis, en route pour une traversée des campagnes et forêts. Une belle balade de deux bonnes heures en perspective. Les points de vues sont à couper le souffle et les paysages très diversifiés.

2. La réserve naturelle de Picherotte C'est le lieu rêvé pour les amoureux de la nature. Pourquoi? Parce que cet endroit créé en 1982 fourmille d'espèces animales (des papillons aux batraciens en passant par les reptiles) et qu'il suit un joli petit ruisseau. Ici, la flore est aussi à la fête. On y trouve des orchidées magnifiques et des genêts à balais, témoins de la lande à callune, autrefois très étendue. De quoi ravir les promeneurs qui peuvent venir ici et bénéficier d'un guide. C'est toujours utile pour comprendre une zone de cinq hectares. Pour de plus amples renseignements: info@ferrieres.be

3. Le sentier de découverte Circum Castellum Si vous aimez joindre l'utile à l'agréable, vous devriez trouver ici votre bonheur. De l'histoire, de la nature, tout ça dans un cadre enchanteur. Vous allez parcourir le chemin forestier le long de l’Ourthe et de l’éperon rocheux du Château Fort de Logne. Un bonheur pur et ludique aussi. En effet, un carnet de jeu disponible à l'accueil sport du domaine de Palogne est à votre disposition. Parfait pour découvrir ce site historique via des énigmes toutes plus étonnantes les unes que les autres. Renseignements utiles: sport@palogne.be

