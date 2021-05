3 activités pour visiter autrement le Canal du Centre historique

1. Excursion en bateau électrique

Si vous aimez les découvertes au fil de l'eau, vous serez comblés. Ici, le Canal se dévoile lentement, sur la rivière Haine, entre les ascenseurs hydrauliques 1 et 2. Une belle promenade qui permet d'en savoir plus sur ce tronçon conçu initialement pour relier le bassin de la Meuse à celui de l'Escaut, facilitant ainsi le transport de marchandises du nord au sud du pays. Classé en 1998 au patrimoine de l'Humanité par l'Unesco, le Canal historique est désormais dévolu au tourisme. On y vient en effet pour un moment de vie en harmonie avec la nature. De quoi se ressourcer pleinement. Car le lieu bénéficie d'une jolie biodiversité. La faune et la flore sont riches. Mais comme partout, l'équilibre est fragile. Il faut faire attention. Ne pas polluer. Respecter l'environnement. Les aulnes abritent des dizaines d'oiseaux qui ne demandent qu'à chanter. Un moment magique quand on passe là sur un bateau électrique.

Comment? Voies d’Eau du Hainaut propose de louer des petites embarcations d’une capacité de 5 ou 7 places. Aucun permis nécessaire.

Renseignements: 064.847.831.