3 activités nature plutôt surprenantes à découvrir à Coxyde

Souvent réservée à des membres affiliés via un cercle d'amis ou professionnel, la pratique du golf n'est pas à la portée de tout le monde. Ici, la commune de Coxyde qui a lancé le projet il y a quelques mois a voulu rendre le golf démocratique et accessible afin que tout le monde puisse jouir pleinement de ce magnifique terrain de jeux.

De plus, cet espace de 84 hectares a été aménagé de manière à préserver et favoriser le biodiversité locale. On retrouve un hôtel à insectes, de nombreux nichoirs et des points d'eau accessibles aux oiseaux et aux petits mammifères. Le golf propose également des visites nature pour observer la faune sur son territoire aux premières lueurs du jour.