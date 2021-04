3 activités Grandeur Nature à découvrir au village de Ragnies

Quand on parle de golf, on n’associe pas souvent ce terme à celui de la biodiversité. Pourtant, ici, au Ragnies Golf Club, ces deux mots vont de pair. En effet, depuis le début du projet, Jacques Hardy et son fils Antoine, issus d’une famille d’agriculteurs, ont dès le départ envisagé la gestion " Zéro Phyto " sur leurs 50 hectares de terrain. De plus, dans cet esprit de valorisation de la nature, plusieurs aménagements ont été pensés et réalisés en faveur de la biodiversité ; on retrouve des nichoirs à rapaces, culture et utilisation du Miscanthus ou " Herbe à Eléphant " plantés dans l’optique de pouvoir chauffer de manière naturelle et écologique le Club House.

De plus, le Ragnies Golf Club est labellisé GEO et OnCourse. Ce label international lancé pour les golfs wallons par l’Association Belge de Golf en juin 2020 a pour objectif de promouvoir le développement durable dans le milieu du golf.

Enfin, au niveau de l’irrigation, Jacques et Antoine sont parvenus à réduire de 30% ces 3 dernières années la consommation d’eau tout en augmentant la surface irriguée d’un hectare !