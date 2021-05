3 activités à faire pour profiter au mieux de My et ses alentours!

Ça y est, c’est fait ! Depuis 2019, My fait partie des plus beaux villages de Wallonie. Une jolie vitrine qui donne envie de découvrir les trésors qui se cachent derrière.

Si vous avez envie de nature, au fil de l'eau, c'est l'activité qu'il vous faut. Le départ se fait depuis le Domaine de Palogne et le parcours est unique. Huit kilomètres tranquille, idéal en famille, puisque la balade sur l'Ourthe dure une heure et demie.

2. Le genévrier asbl

Née en 1982, à Ferrières, l'association a à coeur de préserver et de mettre en valeur les richesses naturelles de la région. Comment? Notamment avec des promenades commentées. Un bon moyen d'en apprendre plus sur la biodiversité ici présente puisque les disciplines abordées sont multiples: plantes, oiseaux, insectes, papillons, champignons, fossiles, météorologie, astronomie... Tout est possible. Et on en ressort grandi.

Adresse: Allée de Bernardfagne 7a 4190 Ferrières