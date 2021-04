2 lieux où la nature a repris ses droits à Soulme

Cinquante maisons à peine, la plupart datant des 18e et 19e siècles et joliment chaulées. Des ruelles à l’ambiance traditionnelle. Et puis, un vieux moulin, un barrage et une ancienne carrière. Il n’en faut pas plus pour faire de Soulme une destination rêvée. Surtout si l’on aime le calme et les lieux où la main de l’homme sait s’effacer.

Le chant des oiseaux le long de l'Hermeton (Soulme) - grandeur nature - 13/04/2021 Perché au sommet d’une colline dominant la vallée de l’Hermeton, le petit village de Soulme est signalé au loin par la massive tour de son église. Ce village typique de la Fagne namuroise est situé à distance des routes principales ce qui confère à ses rues une ambiance traditionnelle. La cinquantaine de maisons que compte le village sont regroupées autour de l’église et datent pour la plupart des 18e et 19e siècles.

1. L’ancienne scierie de marbre

Alimentée en eau grâce au barrage sur l’Hermeton, elle est exploitée à partir des années 1850 pour couper les gros blocs de marbre acheminés depuis la carrière locale sur des chariots en bois tirés par des chevaux. Le début d’une période intense qui va durer plusieurs décennies. Jusqu’à ce que la concurrence pointe le bout de son nez dans les années vingt. A ce moment-là, le marbre commence à être moins demandé et surtout, on voit ailleurs des carrières équipées de moteurs électriques qui permettent d’atteindre des couches plus profondes. La scierie de Soulme devient alors obsolète. On l’oublie petit à petit, permettant ainsi à la biodiversité d’y revenir. Une aubaine pour les amoureux de nature et de jolies photos.

2. La carrière

Là aussi, la poésie est au rendez-vous… Imaginez les hommes qui venaient y travailler le marbre. Pensez au bruit assourdissant et à ce qu’il en reste aujourd’hui… Ici, le silence est interrompu par le chant des oiseaux. Et pas n’importe lesquels puisque le hibou grand duc et le faucon pèlerin viennent y nicher. Un joli retour aux sources pour cette faune. Mais la flore n’est pas en reste. Grâce à l’eau qui coule à nouveau dans cette carrière, la mousse est à la fête.

