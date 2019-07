Vous êtes fan de cuisine ? Mettez votre grain de sel en participant à l'émission avec Candice et Pierre

Vous êtes fan de cuisine et souhaitez participer à l'émission auprès de Candice et Pierre ? Quelle savoureuse idée que celle-là. Bonne nouvelle : c'est possible tout l'été !

Saisissez votre chance et inscrivez-vous sans attendre en spécifiant quel est votre thème culinaire de prédilection et en déterminant vos motivations à les rejoindre en studio.

Pour vous mettre en appétit, un petit déj. vous sera offert pour alimenter votre bonne humeur et faire le plein de bonnes énergies juste avant l'antenne.