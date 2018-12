Truc de candice : Les légumes racine et/ou oubliés, je m'en sors !

Famille de l’artichaut. Grand chardon aux pétioles larges et charnus.

Sorte de grand navet allongé et fin. Saveur sucrée.

Grosse racine cylindrique jaune ou brunâtre. Ressemble au panais et au radis noir. Saveur âcre et relevée comparable à la moutarde.

Ressemble à un gros navet dodu. Hybride du chou frisé et du navet. Le meilleur est le rutabaga de couleur jaune. Saveur sucrée et un peu piquante.

Topinambour

Légume à l’écorce bosselée. Choix : le plus allongé possible car plus facile à préparer. Espèce voisine du tournesol.