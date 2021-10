Truc de Candice : les 5 commandements de la frite parfaite

Il vous faut 1kg de Bintje, du blanc de bœuf.... Et de l’amour ! Vous épluchez vos pommes de terre, les rincez sous l’eau et les coupez en frites.

