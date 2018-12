Salade Tout : la webserie qui déchire !

Découvrez les épisodes de cette websérie ultra-gourmande !

Avec " Salade Tout ", on taille un bout de gras sur ce qui se trouve dans nos assiettes, et tout autour. Dans ce podcast qui allie culture food et questions de société, deux hôtesses bien gratinées investiguent tendances alimentaires et habitudes culinaires avec une vision engagée de l’alimentation.

Oubliez tout ce qu’on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude.

Autrices : Axelle Minne et Elisabeth Debourse Production : RTBF et le Centre de l’Audiovisuel et du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles

https://www.rtbf.be/webcreation/series-sonores/salade-tout