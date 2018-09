Recettes de Candice: la cocotte au four

Le principe – on met tout dans la cocotte et on met au four. Une cuisine qui demande max 10 min. de préparation, pas trop d’ingrédients et qui permet de faire de vrais repas en semaine, voire de congeler.

Veau facile aux doubles champis

4 paupiettes de veau

200g de champi de foret

500g de champi de Paris

2 oignons émincés

50g de beurre

Persil plat ciselé

Sel et poivre

Dans une cocotte, disposez les champignons et les oignons émincés, les paupiettes par-dessus, parsemez de persil et de noix de beurre. Assaisonnez. Placez le couvercle sur la cocotte et enfournez 25 min. dans un four préchauffé à 180°.

Epaule d’agneau aux pommes de terre et thym

1 épaule d’agneau d’1kg

500g de petites pommes de terre type rattes

12 gousses d’ail

Thym

Huile

Sel et poivre

Placez l’épaule dans une cocotte, parte bombée contre le fond. Répartissez les pommes de terre et les gousses d’ail non épluchées tout autour. Ajoutez 250ml d’eau, un filet d’huile et parsemez de thym. Assaisonnez. Placez le couvercle sur la cocotte et enfournez 45 min. dans un four préchauffé à 220°.

Porc coco-abricot

1,5kg de palette de porc

200g de confiture d’abricots

200ml de lait de coco

1 c. à c. de piment d’Espelette

Sel et poivre

La veille, mettez la viande dans un sac à congélation avec tous les ingrédients. Massez.

Le lendemain, versez le contenu du sac dans une cocotte, assaisonnez, fermez le couvercle et enfournez 1h30 dans un four préchauffé à 180°.

Poulet au sirop d’érable

6 pilons de poulet

4 c. à s. de sirop d’érable

1 c. à s. de vinaigre balsamique

1 c. à c. de baies de genévrier légèrement écrasées

Huile

Sel et poivre

Placez les pilons dans une cocotte, parsemez des baies et arrosez de sirop que la viande en soit bien recouverte. Assaisonnez. Enfournez 30 min. dans un four préchauffé à 200°.

A 5 min. de la fin de la cuisson, ajoutez le vinaigre et 1 c. à s. d’eau chaude. Finissez la cuisson.