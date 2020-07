Recettes de Candice: idées de glaces sans sorbetière

Goûter des petits : sandwichs de glace entre deux biscuits – cheesecake glacé au chocolat sur base d’un pudding du commerce (200g de chocolat + 500g de pudding vanille + 500g de philadelphia light + 100g de sucre glace + 100ml de lait à température ambiante + 12 biscuits type sablés au choix. Faites fondre le chocolat dans le pudding au bain-marie. Dans un cul-de-poule, fouettez le philadephia avec le sucre puis ajoutez petit à petit le chocolat fondu. Ajoutez le lait et réfrigérez 15 min. Mettez la préparation dans un tupperware et congelez 2 heures. Mixez la glace et remettez au congélateur 2 heures. Servez entre 2 biscuits.

Glace à l’ananas et au lait de coco (400ml de lait de coco + 3 jaunes d’œufs + 100g de sucre + 300g d’ananas en petits morceaux + 200ml de crème fraîche épaisse + 2 c. à c. de Maïzena + Le jus et zeste d’1 citron vert. Faites frémir le lait de coco avec le zeste dans un poêlon puis laissez infuser hors du feu pendant 20 min. Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre et la Maïzena puis ajoutez le lait de coco petit à petit. Transvasez dans un poêlon et laissez épaissir à feu doux. Passez la préparation au chinois fin et laissez refroidir recouvert d’un film plastique. Mixez l’ananas, ajoutez à la préparation coco, incorporez la crème et le jus de citron vert. Mélangez et congelez 45 min. Mixez la glace et remettez au congélateur 2 h.

Glace au lemon curd et aux graines de pavot dans un moule à cake (tranches de glace) : 1 c. à s. de graines de pavot + 4 jaunes d’œufs + 1 œuf entier + 150g de sucre roux + Zeste finement émincé d’1 citron + 285ml de crème à fouetter, légèrement fouettée + un pot de 300g de lemon curd (supermarchés – rayon confiture et/ou rayon produits anglo-saxons). Faites couler un peu d’eau dans le fond et sur les bords d’un moule à cake, retournez le cake pour enlever le liquide puis chemisez de film plastique en laissant dépasser le film hors du moule (pur démouler plus facilement). Au mortier, écrasez très légèrement les graines de pavot. Dans un poêlon, fouettez les jaunes et l’œuf, le sucre et le zeste. Mettez le poêlon au bain-marie (eau frémissante) et battez la préparation au fouet électrique pendant 5 min. L’appareil sera alors épais et pâle. Enlevez du bain-marie et continuez à fouetter 5 min. Versez la préparation dans la crème fouettée et ajoutez les graines de pavot. Incorporez le lemon curd et versez dans le moule à cake. Recouvrez de film plastique et congelez une nuit.

Granité de citron : 2 gros citrons + le jus de 2 citrons verts + 100g de sucre. Zestez tous les citrons. Faites chauffer dans un poêlon le sucre avec 150ml d’eau et les zestes. Amenez à frémissement. Laissez refroidir. Versez le jus des 4 citrons dans le sirop de sucre, passez au chinois et transférez la préparation dans un plat. Congelez 2 h. Grattez la surface à la fourchette toutes les 30 min. pendant 4 heures.

Granité de café : 150g de sucre + 2 c. à s. de café moulu + le zeste d’1 orange. Faites chauffer le sucre dans 150ml d’eau, amenez à ébullition et laisser bouillir 1 min. Laissez refroidir. Dans un autre poêlon, faites chauffer 500ml d’eau avec le café et le zeste. Amenez à ébullition et laisser bouillir 1 min. Laissez refroidir. Mélangez le sirop de sucre et le café à l’orange. Passez la préparation au chinois et transférez-la dans un plat. Congelez 2 h. Grattez la surface à la fourchette toutes les 30 min. pendant 4 heures.