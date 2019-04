Recettes de Candice: Cupcakes gourmands

Vous partez d'un muffin que vous agrémentez à loisirs et vous finalisez avec un beau glaçage gourmand.

Muffins inratables

Pour 12 muffins

Préparation : 10 min. – Cuisson : 25 min.

250 g de farine

100 g de sucre

1 oeuf

180 ml de lait entier

3 c. à c. de baking powder

½ c. à c. de sel

80 ml d’huile d’arachide ou de tournesol

Beurre pour les moules

Préchauffez le four à 200° (th. 7). Beurrez le fond (et non les côtés) d’un moule-plaque pour muffins. Dans un bol, mélangez la farine, le sucre, la levure et le sel. Dans un autre récipient, mélangez le lait, l’huile et l’œuf au fouet. Incorporez cette dernière préparation (et les ingrédients des recettes variantes) à la farine sans trop mélanger, jusqu’à l‘obtention d’une pâte légèrement grumeleuse. Remplissez aux 2/3 chaque orifice du moule et enfournez 25 min.

Variantes

Aux myrtilles : 145 g de myrtilles + 1 c. à c. de zestes de citron râpés

Au citron : 1 c. à s. de zestes de citron râpés

Aux pommes : 180 ml de jus de pomme (à la place du lait) + 125 g de pommes pelées et coupées en petits dés + 1 c. à c. de cannelle

A l’orange : 180 ml de jus d’orange (à la place du lait) + 1 c. à s. de zestes d’orange finement râpés

Aux fruits secs : 100 g de pruneaux ou d’abricots secs en petits dés

Au chocolat : 100 g de chocolat noir concassé + 75 g de noix de pécan finement hachées + 5 cl de sirop d’érable

A la noix de coco et à la banane : 200 g de noix de coco râpée + des rondelles de banane pour tapisser le fond du moule

Aux raisins et aux céréales : 150 g de raisins secs + 2 c. à s. de cognac + 30 g de flocons d’avoine + 20 g de graines de sésame

Aux épices : 1 c. à c. de cannelle + ½ c. à c. de quatre-épices + ½ c. à c. de graines d’anis moulues + ½ c. à c. de gingembre sec + 1 poire + 1 yaourt

Au beurre de cacahuètes : 125 g de beurre de cacahuètes + 5 c. à s. de pépites de chocolat

+ les glaçages !

Glaçage crémeux polyvalent à mettre en poche à douille

300g de mascarpone + 100g de sucre impalpable

Fouettez le mascarpone au fouet avant d’ajouter le sucre.

Glaçage dense et crémeux à étaler à la spatule

200g de Philadelphia non light + 100g de sucre impalpable

Fouettez le fromage au fouet avant d’ajouter le sucre.

Glaçage blanc crémeux à l’américaine (pour cupcakes)

2 blancs d’œufs + 115g de beurre + 170g de sucre

Préparez un bain-marie d’eau frémissante (non bouillante). Placez un récipient contenant les blancs et le sucre dans un récipient et posez-le sur le bain-marie. Fouettez jusqu’à l’obtention d’une meringue brillante (elle doit être tiède).

Hors du feu, continuez de battre pendant 10 min.

Ajoutez le beurre 20g par 20g en continuant à battre.

Ganache chocolat semi-épaisse pour brownies et cupcakes

175g de chocolat + 125g de beurre + 125ml de lait + 225g de sucre impalpable + 1 c. à c. d’extrait de vanille

Faites fondre au bain-marie le chocolat avec le beurre.

Dans un saladier ou un cul-de-poule, fouettez au batteur électrique le sucre avec le lait et l’extrait.

Versez le chocolat sur le mélange sucré et mélangez jusqu’à épaississement. Réservez 30 min. au réfrigérateur.