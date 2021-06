Recette : Granité alcoolisé aux cuberdons de Laurent

Ingrédients

500g de cuberdons (classiques à la framboise)

250ml d’eau

Le jus de 5 citrons jaunes

Le jus de 5 citrons verts

330ml de péket au citron

330ml de vodka rouge

Préparation

Faites fondre doucement les cuberdons dans l’eau. Ajoutez le jus des citrons, les alcools et remettez sur le feu quelques minutes. Chauffez sans faire bouillir. Placez la préparation dans un grand plat rectangulaire en métal et congelez 1 nuit. Le lendemain, écrasez grossièrement le granité.

Pour plus de recettes, suivez l’émission En cuisine. Retrouvez les conseils et toute la bonne humeur de Candice Kother et Pierre Joye chaque samedi dès 8h30, en radio sur Vivacité, et en télé sur La Une ! Retrouvez aussi toutes les recettes de Candice Kother sur le web.