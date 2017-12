Recette de Candice : Véritables pommes de terre croustifondantes

Une pomme de terre parfaite - fondante à coeur et croûtée comme il faut à l'extérieur.

Véritables pommes de terre croustifondantes

Préchauffez le four à 180° (th. 6). Faites cuire à l’eau bouillante salée 2,5kg de pommes de terre épluchées et coupées en morceaux moyens pendant 8 min.

Faites chauffer 6 c. à s. de graisse d’oie dans un poêlon.

Egouttez les pommes de terre et laissez-les s’assécher 3 min. dans la passoire.

Transférez-les sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé, parsemez de 40g de polenta et versez la graisse d’oie chaude par-dessus. Mélangez et enfournez 45 min. Assaisonnez de gros sel et poivre.