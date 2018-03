Recette de Candice: Truite à la marocaine

Une autre manière d’envisager le poisson bien de chez nous !

Truite à la marocaine

4 filets de truite

3 poivrons rouges

6 tomates bien mûres

3 gousses d’ail

1 c. à c. de paprika

2 c. à c. de cumin

1 poignée de persil plat

1 poignée de coriandre

Poivre du moulin

50ml d’huile d’olive

Placez les poivrons soit au micro-ondes 3 min. soit au four 15 min. avant de les envelopper dans un film plastique ou du papier journal et de les laisser refroidir. Pelez-les sans jamais les rincer à l’eau.

Emondez les tomates à l’eau bouillante.

Faites chauffer l’huile dans une grande sauteuse, jetez-y l’ail, les épices et du poivre noir. Ajoutez les tomates et les poivrons en petits morceaux et poursuivez la cuisson 20 min.

Faites griller le poisson à la poêle. Assaisonnez.

Servez la compotée de tomates et de poivrons sur assiette, ajoutez les filets de poisson par-dessus. Parsemez de persil plat et de coriandre.