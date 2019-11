Recette de Candice: THE Spéculoos inratables

Lancez-vous !

THE Spéculoos inratables

350g de farine

250g de cassonade (cassonade brune, blonde ou éventuellement sucre roux de canne)

250g de beurre mou (pas fondu)

1 c. à s. d'épices à spéculoos ou de 4 épices

1 oeuf

5g de levure chimique

5g de sel

Placez le sucre et les épices dans un cul-de-poule.

Ajoutez le beurre bien mou et l’œuf.

Mélangez le tout jusqu’à obtenir une pâte homogène (la pâte est sèche, c'est normal).

Ajoutez petit à petit la farine en la tamisant et le sel.

Fouettez au fouet électrique.

Incorporez la levure chimique.

Abaissez votre boule de pâte entre deux feuilles de sulfurisé. Laissez reposer 30 min. à 1h au réfrigérateur.

Préchauffez le four à 190° (th. 6-7).

Découpez vos biscuits à l'emporte-pièce et transférez-les sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé.

Laissez cuire pendant 10 minutes.

Si vous utilisez des moules en bois, utilisez votre boule de pâte non abaissée au rouleau.

Farinez vos moules, tapez-les sur le plan de travail, décor vers le bas pour en enlever l'excédent.

Prélevez une partie de pâte et pressez-la dans le moule en bois. Aplatissez et lissez un maximum la surface plane (vers vous). Décollez doucement à la main un coin du biscuit cru et soulevez-le pour l'avoir délicatement dans la main. Déposez-le sur une plaque de four recouverte de sulfurisé, enlevez superficiellement la farine qui pourrait apparaître sur le biscuit à l'aide d'un pinceau. Faites les autres biscuits, un à un. Ils ne gonflent pas en cuisson, vous pouvez les rapprocher. Procédez à la cuisson comme ci-dessus.