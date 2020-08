Recette de Candice: Terrines à gogo

Quelques recettes de terrines pour vous faire plaisir !

Mousse de roquefort facile

100 g de roquefort

100 g de crème fraîche non light

100 g de beurre

50 g de cerneaux de noix

Dans un bol très froid, versez la crème fraîche. Battez au fouet jusqu’à ce que la crème devienne mousseuse.

Coupez roquefort et beurre en petits morceaux, passez-les au mixer, pour obtenir une purée.

Ajoutez la crème fraîche et les noix grossièrement hachées.

Mélangez le tout délicatement à la spatule.

Mettez en terrine, décorez de noix et dégustez avec du pain de campagne.

Mousse d'artichauts à la moutarde facile

6 fonds d'artichauts cuits à l'eau salée

200 ml de crème fraîche non light

1 c. à s. rase de moutarde

Persil

Sel, poivre

Egouttez les fonds d'artichauts et passez-les au mixer.

Battez la crème fraîche avec la moutarde jusqu’à ce qu’elle soit mousseuse.

Incorporez-la à la purée d'artichauts.

Salez et poivrez. Ajoutez le persil ciselé très finement.

Mettez en terrine et réservez au réfrigérateur 24h.

Mousse d’anguilles fumées

2 dl de jus de poissons ou de moules

50 gr de roux (10 gr de beurre, 20 gr de farine)

2 dl de bouillon ou de bisque de homard

6 feuilles de gélatine

1/2 l de crème fraîche

200 gr d’anguilles fumées

50 gr d’œufs de saumon pour la garniture

Coupez les anguilles fumées en morceaux.

Versez le jus de poissons ou de moules dans une sauteuse, chauffez et liez le jus avec le roux. Ajoutez l’anguille fumée en gardant quelques morceaux pour la garniture. Mixez une minute.

Faites ramollir 4 feuilles de gélatine dans l’eau froide et ajoutez à la préparation. Laissez refroidir légèrement et ajoutez la crème fraîche battue aux 3/4. Versez dans les coupes et garnissez avec les morceaux d’anguille restants et les œufs de saumon.Chauffez le bouillon de homard. Ajoutez-y les deux dernières feuilles de gélatine préalablement ramollies. Laissez refroidir et étendez 2 cuillères à soupe de gelée de homard sur chaque coupe. Dégustez.

Terrine de chèvre aux olives, noix et gelée au miel

Pour 1 terrine d’1/2 kg

Pour la farce de chèvre :

300 g de chèvre frais

2 feuilles de gélatine (telles quelles au supermarché)

100 g de crème fraîche épaisse

1 bouquet de ciboulette

6 olives noires

1 pincée de sel, poivre du moulin

Pour la gelée au miel :

2 c. à s. de miel

5 cerneaux de noix

1 feuille de gélatine

Préparez la farce de chèvre : chauffez légèrement la crème et battez-y la gélatine ramollie à l’eau froide. Mixez le chèvre avec la crème, ajoutez le sel, le poivre et la ciboulette hachée. Coupez grossièrement les olives noires, rincez-les et épongez-les bien pour éviter les traces noires dans cette préparation blanche. Ajoutez-les à la préparation.

Préparez la gelée au miel : faites fondre le miel dans un poêlon, ajoutez les cerneaux de noix hachés fin et la feuille de gélatine ramollie. Chemisez un moule à terrine de film étirable. Alternez les couches de farce de chèvre et de gelée au miel jusqu’à ras bord. Placez au réfrigérateur minimum 2 heures avant de servir (plus vous attendez, plus la terrine sera facile à trancher).

Mousse de jambon type mousseline

Pour 6 personnes : 500 g de jambon, 60 g de farine, 75 g de beurre, 1/2 litre de lait, 75 g de gruyère ou de parmesan râpé, 1 verre de vermouth, 1 petit pot de crème fraîche épaisse, 4 jaunes d'œufs et 6 blancs, sel, poivre, muscade.

Préparer une sauce béchamel épaisse avec 60 g de beurre, la farine, le lait, une pointe de muscade, du sel et du poivre. Laisser refroidir. Hacher finement le jambon et le travailler avec le vermouth, la crème fraîche et 60 g de gruyère râpé. Mélanger le jambon et la sauce béchamel froide. Incorporer les jaunes d'œufs un à un en travaillant vigoureusement la préparation à la spatule de bois. Battre les blancs en neige très ferme et les ajouter délicatement à la mousse. Beurrer un moule à charlotte ou des moules à baba individuels, les saupoudrer de fromage râpé et les remplir aux 3/4 avec la mousse. Faire cuire au bain-marie, à four moyennement chaud. Lorsque la mousseline est cuite, elle se dégage des bords du moule. Démouler sur un plat chaud et servir avec éventuellement, à part une sauce tomate. Variante: consommer froid avec une sauce mayonnaise verte additionnée d'une purée de fines herbes.