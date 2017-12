Recette de Candice : Tempura de patates douces, sauce gingembre et saké

Une alternative végétarienne pour vos apéritifs de fêtes !

Tempura de patates douces, sauce gingembre et saké

2 petites patates douces coupées en bâtonnets

Sucre

Le zeste d’1 citron

100ml d’eau-de-vie

Pour la pâte à frire:

2 jaunes d'oeuf battus

200 ml d'eau pétillante très froide

200 g de farine tamisée

Pour la sauce :

1 gousse d'ail pelée et coupée finement

10 cl de sauce soja

50 cl d'eau froide

5 cl de saké

1/2 c. à s. de gingembre frais haché

1 c. à s. de sucre

Epluchez, tranchez, blanchissez et égouttez 2 patates douces. Saupoudrez-les de sucre, du zeste d’1 citron et d’1 petit verre d’eau-de-vie. Lorsque les morceaux sont bien imprégnés, égouttez-les et trempez-les dans la pâte à frire.

Préparez la pâte : mélangez les jaunes d'oeuf et l'eau pétillante froide. Incorporez peu à peu la farine avec un fouet, jusqu'à ce que le mélange cesse d'être pâteux.

Préparez la sauce : mélangez tous les ingrédients.

Trempez vos morceaux de patate douce dans la pâte avec des piques, puis laissez-les frire par petites quantités. L'huile ne doit pas dépasser 130 - 140°C.

Déposez les beignets au fur et à mesure sur du papier absorbant posé dans une passoire et dégustez en trempant dans la sauce.