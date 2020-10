Recette de Candice : Tarte au sucre rapido pour dimanche

Une pâte du commerce, de la cassonade, de la crème et le tour est joué !

250g de cassonade brune

1 œuf entier

2 jaunes d'œufs

100g de beurre fermier

100g de crème fraîche

1 fond de pâte feuilletée ou brisée



Etalez votre fond de pâte sur le moule, piquez-le à la fourchette et cuisez-le à blanc pendant 10 min. à 180° (th. 6). Laissez refroidir.



Saupoudrez le fond de 100g de sucre, parsemez de noix de beurre (50g).



Dans un bol, mettez le reste du sucre, l'œuf et les jaunes, le reste du beurre (fondu) et la crème fraîche, mélangez et mettez dans le moule à tarte. Cuisez au four à 125° pendant 30 min., montez le four à 200° et laissez encore 3-4 minutes. Laissez tiédir et servez.