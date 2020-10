Recette de Candice: Tagliatelles à la crème d’ail

Une recette qui va devenir un classique pour les amateurs d'ail !

Tagliatelles à la crème d’ail

400 g de tagliatelles

200 g de lard fumé

6 gousses d'ail

100 gr de crème fraîche

Une poignée de basilic

1 tomate

Sel, poivre

Coupez le lard en petits lardons, faites-les revenir sans matière grasse dans une poêle à revêtement antiadhésif. D'autre part, pelez et pilez les gousses d'ail, mettez-les dans la crème fraîche salée et poivrée, faites chauffer doucement. Faites cuire les pâtes à grande eau bouillante salée le temps de cuisson varie avec leur qualité, égouttez-les soigneusement. Ajoutez les lardons et le basilic haché dans la crème et versez cette sauce sur les pâtes. Parsemez le tout de petits dés de tomates.