Pensez pissenlit, panais, topinambour, etc.)

Lavez et brossez les racines et faites-les sécher sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé pendant 45 minutes à 200° (préchauffé). Retourne bien les racines en cuisson pour que la cuisson soit uniforme.

Passez les racines froides au moulin à café jusqu’à obtenir une poudre.

Comptez 5g de poudre par tasse.