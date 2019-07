Recette de Candice: Steak de lentilles et salade de pomme et de fenouil

Pour 4 personnes



Préparation : 25 min. – Cuisson : 15 min.



400g de lentilles brunes en boîte rincées et égouttées soigneusement



100g de feta émiettée



1 courgette râpée



1 échalote émincée



1 œuf légèrement battu



60g de son d’avoine



1 c. à s. de thym frais haché



2 pommes vertes type Granny Smith pelées, évidées et émincées



1 bulbe de fenouil finement émincé



2 c. à s. de jus de citron



Huile d’olive



Sel et poivre du moulin



Dans un grand bol, mélangez intimement les lentilles, la feta, l’échalote, la courgette, le thym, l’œuf battu et le son d’avoine. Formez 4 steaks à base de cette préparation. Faites les dorer 10 à 15 min. à feu moyen dans une poêle huilée.



Parallèlement, mettez les pommes et le fenouil dans un bol, arrosez de jus de citron et de 2 c. à s. d’huile d’olive. Assaisonnez et mélangez bien. Servez en accompagnement des steaks de lentilles.







Le + : Laissez les lentilles rincées et égouttées 30 min. au réfrigérateur avant de les utiliser, les steaks tiendront davantage à la cuisson.