Recette de Candice - Spéculoos tendres

Encore plus enveloppants qu'un spéculoos traditionnel.

230g de cassonade brune

375g de farine

5g de bicarbonate

cannelle et épices pour spéculoos type 4 épices

50ml de lait

1 œuf légèrement battu

12 g de miel liquide

100g de beurre bien ramolli

1,5 g de sel

100g d'amandes effilées



Mélangez longuement le beurre, la cassonade et le miel. Ajoutez l’œuf et le lait. Incorporez la farine, le sel, le bicarbonate et les épices.

Et là, vous y allez à la main : il faut pétrir avec dynamisme, mais pas trop longtemps. Vous faites une boule de pâte et vous laissez reposer toute la nuit dans un linge propre pas serré dans un endroit bien frais (buanderie, cave ?).

Le lendemain, préchauffez votre four à 150° (th. 5), recouvrez votre plaque de papier cuisson puis disposez la pâte abaissée, découpée soit en rectangles, soit en palets (ou formes type biscuits de St Nicolas et consorts). Il faut qu’ils aient environ 1 cm d’épaisseur. Espacez-les bien parce qu’ils gonflent. Vous les recouvrez d’amandes et vous enfournez. Cuisson : 20 min. (pas de chaleur tournante) – plaque à mi-hauteur.

Si vous trouvez des épices pour spéculoos, prenez-les. Sinon, un mélange 4 épices fait parfaitement l’affaire.