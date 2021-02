Recette de Candice : Spare ribs marinés – juste trop bons

Une cuisson en deux temps qui permet à la sauce d'accrocher !

Spare ribs marinés – juste trop bons –

Entre amis !

Pour 4 personnes

Préparation : 40 min.

Cuisson : 40 min.

Difficulté : *

Coût : *

1,5 kg de travers de porc nature

180ml de sauce soja

70ml de vin de riz

100g de sucre roux

6 grosses c. à s. de miel

1 œuf légèrement battu

50g de parmesan

35g de farine

40g de coriandre fraîche grossièrement hachée

3 gousses d’ail

1 c. à s. de gingembre frais détaillé

1 c. à c. de cinq-épices

½ c. à c. de poivre de Cayenne

2 c. à s. d’huile d’arachide

1 c. à s. de vinaigre balsamique

Coupez les bouts de côtes en morceaux, le long de l’os. Mettez-les dans une grande casserole et couvrez d’eau. Portez à ébullition, baissez le feu et laissez mijoter 10 min. sans couvrir. Egouttez sur du papier absorbant.

Dans un grand plat, mélangez 60 ml de sauce soja, l’œuf battu, la farine, le parmesan et 4 c. à s. de miel. Ajoutez les travers et massez-les pour bien les enrober de sauce. Faites chauffer l’huile dans un wok et faites sauter les travers en plusieurs fois jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Réservez. Dans le même wok, mettez le reste de la sauce soja, le vinaigre de riz, le sucre, 2 c. à s. de miel, la coriandre, les gousses d’ail en petits morceaux, le gingembre, le cinq-épices, le vinaigre balsamique et le poivre. Faites cuire le tout à feu vif jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Remettez les travers dans le wok et réchauffez dans la sauce.