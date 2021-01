Recette de Candice:Sirop d'ananas maison zéro déchets

La peau de l’ananas par exemple permet de cuisiner un génial sirop maison, parfait pour les enfants et délicieux dans les cocktails d’adultes.

Lavez et frottez la peau d’un ananas avant de l'éplucher.

Mélangez les morceaux de peaux avec 150g de cassonade, une gousse de vanille fendue et couvrez avec 500ml d'eau, portez à ébullition et laissez cuire 20 minutes à petit bouillon. Ôtez du feu, couvrez et laissez macérer une nuit. Le lendemain, filtrez l'infusion et récupérez le maximum du jus des pelures soit avec un chinois ou une presse, ajoutez 150g de sucre blanc, le jus du citron et portez à ébullition, laissez réduire environ 15 à 20 minutes jusqu'à la formation du sirop. Versez immédiatement dans une bouteille, fermez-la et laissez refroidir avant de conserver au frigo.