Recette de Candice: Sauce comme au restaurant en encore mieux

Deux ingrédients du commerce pour vous faire une sauce incomparable, magnifique tant sur la dinde que sur du gibier.

Il vous faut un bocal de fond de gibier, des herbes type thym sec ou romarin frais, une tête d’ail et une poche doypack de sauce de grand veneur ou chasseur.

Mettez votre viande en cuisson au four en plaçant un peu du fond de gibier dans le fond du plat, la tête d’ail non épluchée juste détaillée en gousses et les herbes. Ajoutez du fond de gibier en cours de cuisson de temps en temps, un bocal est suffisant. Quand la cuisson est finie, enlevez la viande, vous avez tous les sucs de votre pièce collés dans le plat et caramélisés par le fond. Ajoutez un peu d’eau, écrasez les gousses avec le bombé d’une cuiller et faites bouillir 1 min. avant d’incorporer la sauce en poche. Mélangez à la spatule et passez au travers d’un chinois fin.