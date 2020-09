Recette de Candice : Sauce bolognaise revisitée

Une pointe de café pour faire ressortir le goût de la viande !

​​​​​​​Ingrédients

500g de haché porc-bœuf

8 belles tomates

1 pincée de sucre ou 1 morceau de carotte

3 gousses d’ail émincées

3 oignons émincés

½ c. à c. rase de café soluble

1 poignée de coriandre hachée

1 poignée de persil plat haché

1 belle botte de basilic

½ c. à c. de piment d’Espelette

1 c. à c. de basilic séché

1 c. à c. de romarin séché

1 feuille de laurier

Sel et poivre du moulin

Huile d’olive

Préparation

Faites revenir 2 oignons et 2 gousses d’ail dans une grande poêle. Ajoutez les tomates émondées et émincées, la feuille de laurier, le basilic et le romarin secs. Assaisonnez (si vous utilisez un morceau de carotte, mettez-le dans la poêle). Laissez mijoter à feu doux 15 min.

Dans une autre poêle, faites revenir l’oignon et la gousse d’ail dans de l’huile d’olive. Ajoutez la viande. Faites cuire 5-6 min. Incorporez la coriandre, le persil, le basilic. Salez et ajoutez le piment d’Espelette.

Incorporez la viande avec son jus dans le coulis de tomates, ajoutez le café (le café fait ressortir le goût de la sauce) et poursuivez la cuisson 3 min.