Recette de Candice: sauce bolognaise de folie à la mijoteuse

1 c. à s. rase de concentré de tomates

1 c. à s. rase de concentré de tomates

1 c. à s. rase de concentré de tomates

1 c. à s. d’origan sec

1 c. à s. d’origan sec

1 c. à s. d’origan sec

1 c. à s. de basilic sec

1 c. à s. de basilic sec

1 c. à s. de basilic sec

1 c. à c. de romarin

1 c. à c. de romarin

1 c. à c. de romarin