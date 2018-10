Recette de Candice: Salade de poires aux chicons et au lard

Une belle association, simple et efficace.

Salade de poires aux chicons et au lard

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min.

Cuisson : 5 min.

2 poires

2 chicons

200g de lard fumé

50g de noix

1 poignée de graines de courge et de tournesol mélangées

3 sucrines (ou autre salade au choix)

Pour la vinaigrette :

4 c. à s. d’huile d’olive

1 c. à c. de jus de citron

2 c. à c. de miel

1 c. à c. de moutarde

Sel et poivre du moulin

Préparez la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients.

Coupez les poires et les chicons en fines lamelles.

Faites revenir le bacon à la poêle jusqu’à ce qu’il soit croustillant.

Dressez sur assiette. Mélangez les poires, les chicons et le lard à la vinaigrette. Parsemez de graines et de noix et arrosez de la graisse chaude rendue par le lard à la cuisson. Servez immédiatement.