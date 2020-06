Recette de Candice: Récapitulatif Pique-Nique

Envie de prendre votre panier et une jolie nappe vichy pour grignoter en extérieur? Faites le plein d'idées !

Poulet cuit

Sauf si, après l’avoir cuit, on l’emballe immédiatement dans plusieurs couches de papier d’aluminium et qu’on l’y laisse refroidir à température ambiante. Il restera tendre et goûteux. Vous pouvez le servir avec une mayonnaise dans laquelle vous aurez broyé quelques noisettes.

Pain

Ils ont toujours la cote, les amuse-bouche intelligents. Ils remplacent idéalement les chips et leurs perfides variantes hyper caloriques. Variez les plaisirs avec des toasts, pains de campagne, des knäckebrod beurrés, pains aux olives, aux lardons, aux noix, au levain, etc.

- Anguille fumée, cornichons à l'aigre-doux, radis, olive.

- Harengs marinés, radis.

- Saumon fumé roulé, concombre, œuf dur, brins de fenouil.

- Tarama mélangé à du mascarpone, brins d'aneth.

- Pâte d'anchois mélangée à du mascarpone et à des olives noires hachées sur du pain aux olives.

- Fromage de chèvre frais mélangé à un peu de crème et de persil haché.

- Gruyère sur toast surmontant une couche de beurre moutardé.

- Jaunes d'œufs durs écrasés avec de la mayonnaise et du raifort modelé en petites boules.

- Roquefort malaxé avec du beurre, de la sauce anglaise, du poivre du moulin et du cognac.

- Fromage blanc légèrement coloré de ketchup, assaisonné de sel et de poivre et rehaussé d'un filet de whisky. Garnissez d'une crevette ou d'un anchois roulé.

- Pois chiches écrasés avec des anchois ou avec des olives noires. Tartinez-en des toasts.

- Beurre malaxé de curry - une moule (en bocal) ou du crabe au naturel et 1câpre ou encore des lamelles de blanc de poulet rôti.

- Pâte d’anchois - 1/3 de c à c de céleri-branche haché très finement.

- Beurre malaxé de moutarde - lamelles de rôti de porc froid.

¤ Beurre basilic 10 feuilles de basilic très finement ciselées pour 100 g de beurre.

¤ Beurre moutarde 1 c. à s. rase de moutarde pour 100 g de beurre.

¤ Beurre curry 1 c. à s. de curry de Madras pour 100 g de beurre.

Saumon fumé + avocat.

Truite fumée + noix + roquette.

Beurre basilic + pâté de foie de volaille.

Beurre basilic + tomates concassées + tapenade.

Beurre moutarde + salami + cornichons.

Beurre moutarde + filet de hareng fumé.

Beurre curry + gruyère + raisins secs. (PHOTO BLOC DE GRUYERE)

Camembert + dattes fraîches.

Pesto de tomates + Munster + champignons crus.

Petites boulettes de viande + pickles.

Jambon d’Ardenne + chicons cuits + sirop de Liège.

Saucisson de Paris + olives vertes et noires.

Chèvre + lard + tomates séchées.

Pain de viande + moutarde.

Etc.

Chips qui changent

Jambon. Faites des chips de jambon séché à grignoter : mettez les tranches au four à 50/60° ± 2 heures.

Chips de fines herbes. Tendez un papier film sur une assiette. Trempez dans l’huile une herbe fraîche (basilic, coriandre, menthe), mettez à plat sur le film et au micro-ondes 4 min. Vous obtiendrez des chips croquants super plats.Cette technique fonctionne avec toutes les herbes.

Recette des incontournables petites boulettes

Pour 50 pièces

1 kg de haché mélangé (700g de bœuf + 300g de porc)

30 gr de chapelure

2 oignons hachés

Une pointe d’ail

3 œufs entiers

Le jus d’un demi-citron

20 gr de basilic

1 pincée de muscade

10 gr d’origan

Sel, poivre.

Il suffit de tout mélanger de façonner vos petites boulettes avec des mains légèrement mouillées.

Faites cuire à feu doux, à la poêle dans un mélange de beurre et d’huile, durant 15 min.

Ou au four préchauffé à 180° durant une dizaine de minutes (mettez quelques copeaux de beurre sur les boulettes avant cuisson).

Il suffit de mélanger tous les ingrédients et de façonner les boulettes.

Cabillaud et tarama

Pour 6 personnes

200 gr d'oeufs de cabillaud, 2 tranches de pain rassis trempées dans du lait tiède, une pointe de noix muscade, 1 oignon, 15 cl d’huile d’olive, 1 citron. Retirez les œufs de leur poche, mettez-les dans un mixer avec la mie de pain ramollie dans le lait et essorée entre vos mains, l’huile, le citron. Salez, poivrez. Vous pouvez ajouter l’oignon râpé, Assaisonnez avec un peu de noix muscade râpée. Mixez jusqu’à l’obtention d’une pâte onctueuse. Rectifiez l'assaisonnement en citron. Mettez au frais jusqu'au moment de servir.

Tzatziki maison

Pour 4 personnes

1 concombre

2 gousses d’ail

4 yaourts grecs

1 c à s d’huile d’olive

1 c à s de vinaigre de vin rouge

Aneth

¼ de c à s de sel

½ c à c de poivre du moulin.

Pelez le concombre et coupez-le en petits dés. Faites dégorger ceux-ci de leur eau 1 heure. Pour ce faire, mettez-les morceaux dans une passoire et saupoudrez-les de sel. L’eau coulera à travers les trous de la passoire. Rafraîchissez-les pour éliminer l’excédent de sel et épongez-les avec du papier absorbant.

Mettez-les dans un plat et ajoutez le yaourt grec, les gousses d'ail écrasées, le vinaigre, l’huile d'olive, le sel et le poivre.

Mélangez bien.

Parsemez d’aneth.

Le tzatsiki se conserve 3 jours au réfrigérateur dans un récipient hermétiquement fermé.

Les boules de mozzarella dopées

Les mini-boules de mozzarella aromatisées. Quatre petits coups d’aiguilles (seringue en pharmacie) suffisent pour injecter dans les boules de l’huile au piment, de l’huile au basilic, de l’huile à l’ail… Mêlez ces mini-boules à une salade de tomates, avec ciboulette, échalotes et vinaigre de vin blanc en ce concerne les boules au piment et à l’ail. Ciselez des feuilles de basilic pour les boules au basilic. Laissez s’imprégner. Lorsque vous croquerez les boules, vous goûterez bien l’arôme de l’huile.

Vous pouvez également rouler légèrement ces boules aromatisées et passées dans de l’huile dans de la poudre de curry, de la poudre d’herbes provençales, du basilic finement ciselé, de la ciboulette finement ciselée, du persil haché, de la poudre d’herbes provençales, du basilic finement ciselé, de la ciboulette finement ciselée, du persil haché, de la poudre d’ail, des pignons de pin torréfiés et mixés, et, et les servir piquées sur des bâtonnets.

La vinaigrette universelle ????

Pour 1 litre

1 litre d’huile de soja, 1 c à s et demie de moutarde, un quart de litre de vinaigre d’alcool, une 1/2 c à c de harissa (facultatif), 15 gr d’estragon, sel, poivre. Mixez dans un récipient la moutarde, le vinaigre, la harissa et l’estragon. Montez petit à petit avec l’huile.

Tourte de France…

Pour 4 à 6 personnes

Préparation : 30 min. – Cuisson : 15 - 20 min.

250 g de champignons émincés

200 g de légumes au choix pas trop aqueux (aubergine, poivron, fenouil, etc.)

2 échalotes (ou 1 bel oignon) émincées

1 gousse d’ail émincée

2 œufs entiers + 1 jaune

1 c. à s. de fromage frais ail & fines herbes

50 g de parmesan râpé

2 fonds de pâte brisée du commerce

Huile d’olive

Dans une casserole, faites précuire les 200g de légumes 4 min. à l’eau bouillante salée.

Pendant ce temps, faites revenir les échalotes et l’ail dans un fond d’huile d’olive. Ajoutez les champignons et poursuivez la cuisson 2 min. jusqu’à ce qu’ils soient attendris. Incorporez alors le fromage frais.

Egouttez les légumes et ajoutez-les à la poêlée de champignons. Mélangez 30 sec. et retirez du feu.

Fouettez les deux œufs entiers avec le parmesan et versez le tout sur les légumes. Mélangez et réservez.

Préchauffez le four à 200° (th. 7).

Etalez le premier fond de pâte dans un moule à tarte. Piquez-le à la fourchette. Ne le cuisez pas.

Versez la préparation aux légumes sur la pâte.

Recouvrez du second fond de pâte, faites adhérer les bords de la pâte du dessous et de celle du dessus.

Vous pouvez sceller les bords à la fourchette et quadriller la tourte à la pointe du couteau pour un rendu home made.

Badigeonnez la tourte de jaune d’œuf mélangé à un peu d’eau et enfournez 15 à 20 min. jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée.

Cette tourte se mange chaude ou froide avec une belle salade vinaigrette relevée.