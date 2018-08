Recette de Candice: Récapitulatif mousse au chocolat

Faites-vous plaisir !

Récapitulatif mousse au chocolat

Mousse au chocolat traditionnelle

1 œuf par 40g de chocolat (comptez 3 œufs et 120g de chocolat pour une quantité de mousse standard)

Si vous le souhaitez, ajoutez 30g de sucre aux blancs d’œufs, en deux fois, quand vous les montez en neige.

Faites fondre le chocolat au bain-marie (ou au micro-ondes), laissez tiédir avant d’incorporer les jaunes légèrement battus à la fourchette. Montez les blancs en neige avec le sucre et mélangez délicatement à la mousse en devenir. Placez au réfrigérateur 2h. avant de servir.

Mousse au chocolat blanc

200ml de crème fraîche liquide entière

200g de chocolat blanc

2 blancs d’œufs

2 c. à s. de lait

Faites fondre le chocolat blanc au bain-marie avec le lait. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une préparation onctueuse.

Fouettez vos blancs en neige ferme.

Montez la crème liquide en chantilly.

Incorporez la chantilly dans le chocolat fondu. Intégrez ensuite délicatement les blancs montés au mélange. Mettez au réfrigérateur 2h. avant de servir.

Mousse au chocolat à l’eau

250g de chocolat

200ml de liquide au choix – eau, thé, jus

1 bol de glaçons

Faites fondre le chocolat dans le liquide à feu doux, en fouettant de temps en temps.

Préparez un bain-marie glacé. Mettez une dizaine de glaçons et un peu d’eau dans un saladier et posez un bol dedans.

Quand le chocolat est homogène, placez-le dans le bol vide (entouré de glaçons).

Battez au fouet électrique pendant environ 10 min. jusqu’à ce que la mousse prenne. Le mélange reste liquide au départ, c’est normal. Faites confiance ????

Cessez de fouettez dès que la mousse commence à prendre, sous peine qu’elle devienne granuleuse.

Mousse aux chokotoffs

200ml de crème fraîche liquide entière

6 chokotoffs

Dans un poêlon, faites fondre les chokotoffs dans la crème fraîche, mélangez bien.

Passez la préparation au travers d’un tamis, verser le mélange dans la cuve d’un siphon, ajoutez deux cartouches de gaz, secouez et réservez au frais pendant 3 heures.

Mousse au chocolat au yaourt/mascarpone

Pour 4 personnes

90g de chocolat noir

1c. à s. de cacao non sucré

½ c. à c. de café soluble

½ c. à c. d’extrait de vanille

2 blancs d’œufs

1 c. à c. de sucre roux

50g de yaourt grec/mascarpone

Faites fondre le chocolat au bain-marie.

Mélangez le café, l’extrait de vanille et le cacao dans 1 c. à s. d’eau pour obtenir une pâte et dissolvez-la dans le chocolat fondu.

Ajoutez 2 c. à s. d’eau bouillante dans le chocolat puis laissez-le tiédir.

Battez les blancs en neige bien ferme. Incorporez le sucre roux. Fouettez à nouveau.

Dans le chocolat refroidi, versez le yaourt et fouettez l’ensemble. Ajoutez une petite partie des blancs en neige, intégrez au mélange. Ajoutez le reste des blancs et mélangez très délicatement.

Mettez la mousse dans des petits ramequins et placez au réfrigérateur minimum 2 heures (et jusqu’à toute une nuit).

Servez les mousses saupoudrées de cacao.

Mousse au chocolat ultra-rapide

2 œufs entiers

4 c. à s. légèrement bombées de cacao pur non sucré

4 c. à s. de sirop d’érable

2 c. à s. d’huile végétale légère type tournesol

Un peu d’extrait de vanille

Fouettez tous les ingrédients au fouet. Divisez dans des ramequins et placez 30 min. au réfrigérateur.

Mousse au chocolat vegan saine et light

Pour 4 personnes

Préparation : 5 min.

Pas de cuisson.

5 c. à c. bombées de cacao pur non sucré

3 bananes

1 avocat

4 c. à c. de purée d’amandes (magasins biologiques et rayon diététique)

Mixez tous les ingrédients au blender et mettez en verrines. Gardez au réfrigérateur jusqu’au moment du service.