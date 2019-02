Recette de Candice: récapitulatif beignets de Carnaval

Churros, croustillons, beignets au yaourt, antillais, faites-vous plaisir !

Récapitulatif Beignets de Carnaval

Croustillons

75 ml de lait tiède

15 g de levure fraîche de boulanger

200 g de farine

1 gros œuf

1 c. à s. de sucre semoule

1/2 c. à c. de sel

1 dl de bière blonde

25 g de beurre fondu

de la graisse (pas d'huile) pour la friture

du sucre glace

Émiettez la levure dans le lait tiède et ajoutez-y le sucre et un peu de farine.

laissez reposer le levain dans un endroit chaud pendant 15 min.

Pendant ce temps, tamisez la farine - faite un puits au milieu. Versez-y le levain. Mix.

Ajoutez le jaune d'œuf et la bière ainsi que le beurre fondu.

Battez le blanc d'œuf en neige très ferme avec du sel puis incorporez-le à la pâte

Couvrez la terrine d'un linge humide et laissez lever la pâte au chaud à l'abri des courants d'air jusqu'a ce qu'elle ait double de volume.

Préchauffez la graisse de friture à 180 ° C.

A l'aide de 2 cuillères à café, prélevez des petites portions de pâte de la grosseur d'une noix et plongez-les dans la graisse chaude.

Lorsqu'elles sont bien dorées, retirez-les et égouttez-les sur du papier de cuisine.

Saupoudrez de sucre glace ou impalpable et servez aussitôt.

Beignet croate au yaourt – fritule

400ml de yaourt grec

300g farine

2 œufs

2 sachets sucre vanillé

30g de sucre

1 sachet levure chimique

1/2 citron

Rakija (ne eau-de-vie obtenue par distillation de jus de fruits fermentés, très populaire à travers les Balkans)

Battez les œufs.

Rajoutez le yaourt, les sucres, le sel et la levure.

Mélangez et rajoutez progressivement la farine.

Ajoutez un peu de rakija et le zeste très fin du citron.

Laissez reposer 15 minutes.

Faites chauffer de l’huile et jetez-y des petites cuillères de la préparation.

Laissez dorer 2-3 minutes.

Saupoudrez de sucre impalpable.

Churros maison

300ml d'eau

250g de farine

1/2 cuillère à café de sel

Huile végétale

Faites chauffer l'eau et le sel dans une casserole. A l'ébullition, versez d'un coup sur la farine. Mélangez avec une cuillère en bois. La pâte est épaisse, c'est normal.

Placez la préparation dans une poche à douille munie d’une douille cannelée.

Faites chauffer l'huile dans une friteuse (ou une sauteuse).

Pochez la pâte à churros dans l'huile bien chaude, en faisant tomber des tronçons d’environ 15 cm dans la friteuse.

Laissez cuire 3 minutes environ, en retournant les churros régulièrement. Egouttez sur du papier absorbant. Roulez-les dans le sucre ou trempez-les dans du chocolat chaud.

Beignets antillais

Pour 30 beignets.

250ml d’eau

125g de farine

75g de beurre mou

4 œufs

20g de sucre de canne

1 c. à c. de cannelle

1 pincée de muscade

le zeste d’1/2 citron vert

1 gousse de vanille fendue en 2

Sucre impalpable

1 pincée de sel

Huile de friture

Dans une casserole, placez l’eau, le beurre, les épices, les graines de vanille et le zeste.

Lorsque que le mélange commence à bouillir, jetez-y la farine d’un coup. Mélangez quelques minutes hors du feu.

Laissez refroidir.

Ajoutez les œufs un à un en fouettant bien.

Faites chauffer de l’huile et jetez-y des petites cuillères de la préparation.

Laissez dorer 2-3 minutes.

Saupoudrez de sucre impalpable.