Recette de Candice : Quiche express polyvalente

Suivez la recette de quiche express polyvalente avec garniture au choix, suivant vos envies ou le contenu de votre frigo pour un repas zéro gaspi !

Ingrédients

1 conserve de lait concentré non sucré

200ml de crème liquide entière

6 œufs

œufs 1 pâte feuilletée du commerce

Une garniture au choix : lardons, oignons fondus, saumon fumé, tomates, courgettes, fromage, etc.

Sel et poivre du moulin

Epices et herbes au choix

Fromage râpé (facultatif)

Préparation

Abaissez votre pâte dans un moule à tarte, piquez le fond à la fourchette. Recouvrez de votre garniture (si vous utilisez des lardons, faites-les précuire avant de les disposer sur le fond de pâte). Fouettez la crème avec le lait concentré non sucré et les œufs. Assaisonnez. Versez ce mélange sur la garniture. Recouvrez éventuellement de fromage râpé. Enfournez 30 min. dans un four préchauffé à 200°.

