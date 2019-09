Recette de Candice: Poivrons farcis

Les poivrons farcis se congèlent très bien une fois refroidis.

Poivrons farcis

8 poivrons + 1 coupé en petits dés à ajouter crus à la viande

500g de haché de bœuf

250g de haché de porc

250g de haché de veau

2 c. à s. bombées de flocons d’avoine

1 c. à s. de moutarde

1 c. à s. de pesto

1 gros oignons ou 2 petits

3 gousses d’ail

1 c. à s. de coriandre ciselée (même surgelée)

Piment d’Espelette

Sel et poivre

Si vous ne mettez pas la coriandre : origan, marjolaine, thym et persil plat frais ciselé

Faites blanchir les poivrons entiers 3 min. à l’eau bouillante.

Émincez les oignons et l’ail et faites-les revenir dans un fond d’huile d’olive dans une poêle. Ajoutez les épices sèches sur les oignons et faites encore cuire 1 min.

Égouttez et séchez les poivrons et coupez le dessus (côté avec pédoncule) de sorte à obtenir des poivrons boules à remplir dans la hauteur (pas de poivrons coupés en deux).

Mélangez la viande aux oignons et ail épicés, et ajoutez tous les autres ingrédients.

Farcissez les poivrons légèrement huilés à l’extérieur (frottez-les à l’aide d’un essuie-tout huilé) à 2/3 de hauteur et calez-les côté à côte dans un plat allant au four huilé dans le fond.

Enfournez 40 min. dans un four préchauffé à 200°. Ajoutez les " chapeaux " huilés à 20 min. de la fin de la cuisson.