Recette de Candice: Pigeon aux raisins

Une recette traditionnelle qui fait plaisir !

Pigeon aux raisins

6 pigeons

1 botte d’estragon

1 botte de persil plat

500g de raisins blancs sans pépins

12 tranches fines de lard fumé

2 oignons

2 branches de céleri

300ml de vin blanc moelleux

400ml de fond de volaille

1 c. à s. de farine

2 c. à s. de moutarde en grains

50g de beurre

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Rincez les pigeons. Salez et poivrez l’intérieur. Remplissez les pigeons de persil plat et d’estragon. Égrainez les raisins et lavez-les.

Bardez chaque pigeon de lard et fixez avec de la ficelle de cuisine. Faites dorer les pigeons sur toutes leurs faces. Sortez-les de la casserole, réservez et ajoutez les oignons, le céleri et l’ail. Faites revenir 5 min.

Farinez vos légumes, mélangez et arrosez de vin. Laissez réduire de moitié.

Remettez les pigeons dans la casserole, le fond de volaille, la moutarde et transférez dans un four préchauffé à 180° pour une cuisson de 30 min.

Ajoutez les raisins et poursuivez la cuisson 10 min. Assaisonnez.