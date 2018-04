Recette de Candice: Pigeon au BBQ

Coupez un pigeon entier en plusieurs morceaux (cuisses, ailes et carcasse). Badigeonnez d’huile d’olive, de sel et de poivre. Placez chaque morceau dans une feuille d’aluminium et refermez. Placez les papillotes 15 min. sur le barbecue. Retirez ensuite les papillotes du feu et enlevez l’aluminium. Replacez les morceaux de pigeons sur le barbecue, 2 min. sur chaque côté. Accompagnez vos pigeons de pommes de terre et d’une petite sauce aux herbes.