Recette de Candice : Patates douces farcies à la crème de thon

Une idée de "jacket potatoes" savoureuse et originale !

Patates douces farcies à la crème de thon

4 patates douces

200g de thon au naturel

½ oignon rouge très finement émincé

1 gousse d’ail

1 petit piment rouge, égrainé et émincé

Le jus d’1 citron vert

150g de yaourt grec

1 poignée de coriandre

Sel et poivre du moulin

Frottez les patates douces et piquez-les à la fourchette. Faites-les cuire au micro-ondes 20 min. à puissance maximale. Coupez-les en deux dans la longueur et placez les morceaux dans un plat, intérieur vers le haut.

Faites revenir l’oignon et l’ail dans un peu d’huile d’olive, ajoutez le thon écrasé, un peu de yaourt et les zestes du citron vert. Ajoutez la moitié de la coriandre. Pressez le citron vert sur le thon et disposez la préparation sur les patates.

Mélangez le reste de la coriandre au yaourt, assaisonnez et déposez quelques quenelles de yaourt sur les patates.