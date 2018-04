Recette de Candice: Pastilla de pigeon traditionnelle

Voyage voyage !

Pastilla de pigeon traditionnelle

3 pigeons

2 oignons

1 botte de coriandre

1 botte de persil plat

1 poignée de cerfeuil (facultatif)

3 gousses d’ail

1 cm de gingembre frais

1 c. à c. de ras-el-hanout

1 c. à c. de gingembre en poudre

1 c. à c. de noix de muscade

1 c. à c. bombée de cannelle

1g de safran

100g d’amandes effilées

30g de miel

50ml d’eau de fleur d’oranger

Feuilles de brick

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 200°.

Emincez l’ail et les oignons. Ciselez les herbes, épluchez et hachez le gingembre.

Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une cocotte, colorez les pigeons pendant 8 min., assaisonnez, enlevez et réservez.

Dans la même casserole, ajoutez les oignons, les herbes, l’ail, le gingembre et les épices. Faites cuire 5 min. puis remettez les pigeons, couvrez d’eau, couvrez la casserole et faites cuire 20 min. dès reprise de l’ébullition.

Enlevez les pigeons, désossez et émiettez la chair avec les doigts.

Laissez cuire la sauce encore 20 min. et ajoutez 4 œufs en fouettant.

Incorporez les amandes, le miel, la fleur d’oranger et un pointe de cannelle supplémentaire. Remettez le pigeon dans la préparation.

Abaissez deux feuilles de brick dans un moule, les beurrer sur une face, remplissez de la préparation et recouvrez de deux feuilles de brick supplémentaires. Soudez les bords. Badigeonnez de beurre et de cannelle et enfournez 10 min.