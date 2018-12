Recette de Candice: Panna cotta à la vanille et à la fève tonka

Un dessert léger pour vos fêtes !

Panna cotta à la vanille et à la fève tonka

Pour 4 personnes

Préparation : 5 min. – Cuisson : 5 min. – Réfrigération : 2 h.

200 ml de crème fraîche liquide entière

200 ml de lait entier

3 feuilles de gélatine

2 sachets de sucre vanillé (15 g)

1 gousse de vanille

½ fève tonka

Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide.

Fendez la gousse de vanille en deux à l’aide d’un couteau pointu et grattez les graines.

Dans un poêlon, faites bouillir la crème, le lait, la gousse de vanille évidées, les graines de vanille et la fève tonka râpée finement.

Dès que la préparation bout, enlevez la gousse de vanille. Incorporez la gélatine essorée et fouettez vigoureusement pour qu’elle se dissolve parfaitement.

Versez la panna cotta dans des ramequins ou des verrines et placez au réfrigérateur 2 heures minimum.

Les + :

La panna cotta n’est pas un dessert riche en sucre, raison pour laquelle on l’accompagne souvent d’un coulis de fruits rouges ou d’un caramel ou de la crème de marrons + brisures de marrons. Selon vos goûts personnels, suivez la recette pour un dessert frais et léger, doublez les proportions de sucre ou servez-le couplé à un à-côté gourmand (filet de sirop d’érable, confiture, mousse de fruits, etc.).