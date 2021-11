Recette de Candice : Palets bretons maisons

Suivez la recette des palais bretons, issues du récapitulatif des recettes de biscuits de Candice.

Ingrédients

250g de farine

125g de beurre demi-sel

1/2 sachet de levure chimique

150g de sucre

1 œuf

2 jaunes d’œufs

Préparation

Dans un saladier, mélangez la farine, la levure et le sucre.

Ajoutez le beurre en morceaux.

Ajoutez un œuf et un jaune d’œuf.

Déposez votre boule de pâte dans du film alimentaire et placez-la au réfrigérateur pendant une demi-heure.

Préchauffez votre four à 180° (th. 6).

Farinez votre plan de travail et placez la boule de pâte : étalez-la avec votre rouleau.

A l’aide d’un emporte-pièce, formez des petits cercles de pâte.

Déposez une feuille de papier sulfurisé sur la plaque du four et déposez vos galettes bretonnes.

Avec un pinceau, dorez les galettes bretonnes avec un jaune d’œuf mélangé dans un peu d’eau.

Faites-les cuire au four pendant un quart d’heure.