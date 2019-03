Recette de Candice: Pains à hamburger

Faits maison, c'est meilleur !

Pains à hamburger

Pour 12 buns

600g de farine

25g de levure fraîche

400ml de lait

30g de beurre

1 c. à c. de sel

1 œuf battu

graines de sésame

La veille:

Faire fondre le beurre dans le lait à feu doux ; émietter la levure dedans. Sortir du feu. Ajouter le sel puis la farine. Mélanger et pétrir longtemps (10 min.). Laisser monter la pâte toute le nuit.

Le jour même:

La pâte doit avoir doublé de volume. La pétrir en l'écrasant et en la repliant plusieurs fois sur elle-même. L'étaler au rouleau (1 cm d'épaisseur).

Découper des ronds de 10 cm de diamètre dans la pâte ; les poser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Couvrir et laisser reposer une heure. Puis les badigeonner avec l'oeuf battu et les saupoudrer de sésame.

Quand le four est chaud, enfourner les petits pains et laisser cuire 15 à 20 min. à thermostat 7 (210°C).