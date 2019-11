Recette de Candice: Pain d'épices ultra moelleux

Le lait battu lui donne une texture fondante et le miel le parfume, un régal !

Pain d’épices de Candice

250g de miel

250g de farine

100g de sucre

1 sachet de levure chimique

1 sachet de sucre vanillé

2 c. à s. d’épices à pains d’épices ou spéculoos ou 4-épices

2 œufs

10 cl de lait battu (rayon frais du supermarché)

Faites chauffer 250g de miel à la casserole ou au micro-ondes, puis versez-le bien chaud dans un saladier sur 250g de farine, mélangée à 1 paquet de levure chimique, les deux sucres et les épices.

En remuant cette préparation avec une cuillère en bois, incorporez petit à petit 2 œufs, puis un peu de lait juste tiède pour amalgamer le tout.

Préchauffez le four à 160° (th. 5-6).

Versez la préparation dans un moule à cake ou bundt bien beurré et fariné.

Enfournez et laissez cuire pendant 1h.

Il se garde une semaine, enveloppé dans du papier d'aluminium.