Recette de Candice: Orzo à l’agneau grenade et crottin de chavignol

Pour changer des salades de riz et pâtes !

Orzo à l’agneau grenade et crottin de chavignol

250g d’orzo

400g de filet pur d’agneau

1 grenade

2 crottins de chavignol

Huile d’olive, vinaigre balsamique

1 yaourt de chèvre

Persil plat facultatif

Egrainez la grenade. Plusieurs techniques ont fait leurs preuves. Après avoir évité le tee-shirt blanc et mis un tablier (deux précautions valent mieux qu’une), coupez la grenade en 2 dans le sens de la largeur (comme un agrume) et au choix :



- Technique bruyante : retournez la face avec les grains vers un bol, et à l’aide d’une cuillère en bois tapez en rythme: si la grenade est bien mûre, la plupart des grains vont se détacher !

- Technique mouillée : pelez la grenade comme vous pèleriez une orange. Détachez grossièrement les quartiers dans un saladier d’eau fraîche et roulez-les entre vos doigts : les arilles tomberont au fond et les petits morceaux blancs, un peu amers, flotteront. Un coup d’écumoire pour les enlever, et il ne vous reste que les grains !

- Technique patiente : détachez les grains avec vos doigts au-dessus d’un grand saladier, tranquillement assise, C’est extrêmement relaxant, le temps d’arriver à bout des 1040 arilles du fruit !

Faites cuire l’orzo à l’eau bouillante salée selon les indications de l’emballage.

Faites cuire le filet pur brièvement à la poêle et détaillez-le en tranches moyennes.

Fouettez le jus de la grenade avec un fond d’huile et une pointe de vinaigre. Mélangez la vinaigrette avec l’orzo chaud.

Dressez les pâtes grecques dans un grand plat, disposez les morceaux d’agneau et parsemez de graines de grenade, de crottin en morceaux et éventuellement, de persil plat. Servez avec le yaourt de salé et poivré.