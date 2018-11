Recette de Candice: Oiseaux sans tête aux figues et aux abricots

Sucré-salé !

Oiseaux sans tête aux figues et aux abricots

4 escalopes fines de boeuf

400g de viande hachée (bœuf-porc)

3 figues sèches coupées en petits morceaux

3 abricots secs coupés en petits morceaux

1 c. à s. de flocons d’avoine

1/2 courgette émincée très finement

2 gros oignons rouges émincés finement

2 gousses d’ail émincées

1 c. à s. de confit au choix (spéculoos, oignons, dattes, figues, etc.)

800ml de gueuze

1 c. à s. de cassonade brune

1 c. à s. rase de farine

Beurre ou huile

Sel et poivre du moulin

Placez la viande hachée dans un grand bol, ajoutez l’oignon, les figues et les abricots, la courgette, les flocons d’avoine et le confit. Assaisonnez généreusement et mélangez bien.

Disposez les escalopes de bœuf sur le plan de travail, garnissez-les de viande hachée, rabattez la viande sur le haché et ficelez les oiseaux à la ficelle de cuisine.

Faites chauffer du beurre ou de l’huile dans une casserole, faites brunir les oiseaux sur toutes leurs faces, enlevez-les et réservez-les. Dans la même casserole, faites revenir les oignons et l’ail, puis saupoudrez de farine et faites chauffer 2 min. Remettez les oiseaux par-dessus, allongez avec la gueuze et laissez cuire 20 min.

Saupoudrez de cassonade et poursuivez la cuisson 5 min.