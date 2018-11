Recette de Candice: Oiseaux sans tête aux champignons de saison

Oiseaux sans tête aux champignons de saison

4 escalopes fines de boeuf

400g de viande hachée (bœuf-porc)

100g de champi de Paris

50g de champignons des bois séchés

50g de champignons des bois frais

1 c. à s. de flocons d’avoine

2 gros oignons émincés finement

2 gousses d’ail émincées

800ml de fond de volaille

1 c. à s. rase de farine

Beurre ou huile

Sel et poivre du moulin

Réhydratez les champignons séchés dans un bol d’eau tiède pendant 10 min. Passez ensuite le jus de trempage au chinois fin pour en enlever les particules et les poussières.

Placez la viande hachée dans un grand bol, ajoutez l’oignon, les flocons d’avoine, les champignons de Paris finement émincés et les champi réhydratés émincés. Assaisonnez généreusement et mélangez bien.

Disposez les escalopes de bœuf sur le plan de travail, garnissez-les de viande hachée, rabattez la viande sur le haché et ficelez les oiseaux à la ficelle de cuisine.

Faites chauffer du beurre ou de l’huile dans une casserole, faites brunir les oiseaux sur toutes leurs faces, enlevez-les et réservez-les. Dans la même casserole, faites revenir les oignons et l’ail, puis saupoudrez de farine et faites chauffer 2 min. Remettez les oiseaux par-dessus, allongez avec le fond et le jus de trempage des champignons et laissez cuire 20 min.

Ajoutez les champignons des bois frais grossièrement émincés et poursuivez la cuisson 5 min.