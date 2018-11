Recette de Candice: Nouilles aux scampis caramélisés

Entre l'Asie et l'Occident !

250g de nouilles (soba, udon, somen, nouilles aux œufs, nouilles de riz, au choix)

400g de scampis décortiqués

3 gousses d’ail

1 c. à s. de sucre roux

1 c. à s. de sauce soja

1 c. à c. de sauce terryaki

1 c. à c. de sirop d’érable

1 petit piment

300g de pousses de soja

2 oignons de printemps + 1 pour le service

Huile de sésame grillée

Huile d’arachide

Faites cuire les nouilles selon les instructions sur l’emballage. Egouttez-les et mélangez-les à 2 c. à s. d’huile de sésame.

Faites chauffer un fond d’huile d’arachide dans un wok et faites-y sauter les oignons coupés et les pousses quelques minutes. Ajoutez les nouilles, 1 c. à s. d’huile de sésame, mélangez et réservez.

Dans le même wok, faites frire 10 sec. l’ail et le piment dans un peu d’huile d’arachide, jetez-y les scampis et faites-les cuire jusqu’à ce qu’ils soient tout juste rosés. Ajoutez le sucre, le sirop, les sauces soja et terryaki et poursuivez la cuisson 1 min.

Servez les nouilles sur assiette, recouvrez de scampis caramélisés et parsemez de fines lamelles crues et croquantes d’oignon de printemps.

Versez un filet d’huile de sésame sur la préparation juste avant de servir, si vous le souhaitez.